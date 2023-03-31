Геолог рассказал об истории добычи алмазов и самых удивительных камнях

Самые ценные на сегодняшний день алмазы были обнаружены в руде трубки «Комсомольская». Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

Есть поверье, что первые алмазы обнаружили примерно в IV веке до нашей эры в Центральной Индии. Постепенно люди поняли, что алмаз не только красив, но и необычайно тверд. Накануне профессионального праздника всех геологов главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин рассказал удивительные факты об этих камнях.

Главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

Первые украшения были известны с Древнего Рима, а в России первые алмазы были обнаружены на Урале. Что же касается истории алмазов в Якутии, то есть упоминания о первых находках на реках Чоне и Кемпендяйке. В результате работы экспедиций 7 августа 1949 года был найден первый якутский алмаз на реке Вилюй (коса Соколиная). В 1953 году был обнаружен алмаз в притоке реки Оленек - Арга-Сала.

- Когда обнаружили первые кимберлитовые трубки?

- В 1952 - 1954 годах открыли трубку «Зарница», а в 1955-м - трубки «Удачная» и «Мир».

- Какое месторождение Якутии можно назвать самым богатым «телом» и где самые ценные алмазы?

- К самой богатой можно отнести трубку «Интернациональная». А вот самые ценные на сегодняшний день алмазы были обнаружены в руде трубки «Комсомольская». Отличные алмазы содержатся в месторождениях Накына (трубки «Нюрбинская» и «Ботуобинская»), Интернацинальном и имени XXIII съезда КПСС.

Древний алмаз. Фото: Институт геологии и минералогии СО РАН, издание «Наука в Сибири»

- Расскажите об алмазах-рекордсменах.

- Самый крупный алмаз - размером с кулак и массой 888 карат - был добыт в трубке «Юбилейная», но он был не ювелирного качества. А вот самый крупный алмаз ювелирного качества нашли в 1981 году в кимберлитовой трубке «Мир», его масса - 342,57 карата. В 2004 году был добыт именной алмаз ювелирного качества «Творец» массой 298,48 карата, его размер - с куриное яйцо. В 2017 году Алмазы Анабара добыли фантазийный ярко-розовый алмаз - 27,85 карата - насыщенного цвета и исключительной чистоты. А совсем недавно в Якутии был найден самый древний алмаз возрастом 3,6 миллиарда лет!

- Почему АЛРОСА является ведущим мировым производителем?

- Взаимосвязь человека и природы позволяет вести эффективную отработку месторождений алмазов с применением совершенных технологий, которые - только вдумайтесь! - обеспечивают извлечение 0,2 грамма алмазов (среднее содержание алмазов в наших рудах) из тонны кимберлитовой породы, не разрушая при этом сам алмаз, на протяжении всего цикла отработки месторождения с применением сложных систем отбойки, транспортировки и переработки руды. Это и труд всех, кто работает в компании, и удача, связанная со строением недр нашей республики. Именно редкость алмазов в природе и сложность процесса их поиска и добычи формируют ценность этого минерала для всего человечества. Поэтому АЛРОСА и вся Якутия вправе гордиться лидирующими позициями в мировой алмазодобыче.

Реклама. Акционерная компания «Алроса» (ПАО). LjN8KHkk2