В Якутии осужден уроженец Свердловской области за незаконное хранение и сбыт алкоголя

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В городе Среднеколымск генеральный директор компании в целях сбыта более 5,5 тысяч бутылок немаркированного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии

Мужчина хранил на территории магазина в металлических контейнерах более 5,5 тысяч бутылок немаркированной водки различных наименований. Стоимость товара оценивается в более 1,3 млн рублей. По версии следствия, был факт продажи незаконного алкоголя.

Ему было предъявлено обвинение по п. «б» ч.6 ст. 171.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные в особо крупном размере).

Свою вину подсудимый признал не в полном объеме. По его словам, изъятая продукция ему не принадлежала, незаконных действий по сбыту продукции он не совершал. Несмотря на это, государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства его виновности.

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Алкогольная продукция изъята и подлежит уничтожению.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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