В Якутске пьяный мужчина выбросил щенка с балкона третьего этажа после ссоры с матерью

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Якутске вынесен приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил щенка с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома.

Причиной изуверского поступка стал конфликт мужчины с матерью. В результате падения с высоты щенок погиб.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 6 месяцам ограничения свободы с возложением обязанностей. Ограничение свободы состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, аналогичный случай убийства щенка произошел летом 2022 года в городе Мирном. Тогда 40-летний мужчина выбросил с балкона четвертого этажа трехнедельного щенка. Тогда хозяин тоже был пьян, а малыш, по его словам, мешал ему отдыхать. Щенок не выжил после падения с высоты, на мужчину завели уголовное дело.

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