В Якутии выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 31 марта в Якутии зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 58 случаев, в Сунтарском районе — 4 случая, в Ленском, Усть-Алданском районах — по 3 случая, в Томпонском, Хангаласском районах — по 2 случая, в Алданском, Верхнеколымском, Горном, Мирнинском, Намском, Нижнеколымском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 482 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 803 499 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 85 человек. Лечение в стационарах получают 15,5% больных, в амбулаторных условиях — 84,5%. Из 163 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,2%.

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