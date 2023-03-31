График и адреса отключений света, воды, тепла и газа в Якутске на 31 марта

Плановые отключения энергоресурсов в Якутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 31 марта, по ряду адресов Якутска временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-17.00 - Марха частично, ул. Билибина 19/1, 19/21, Сайдыы 86/1, Хатын-Юряхское шоссе 6 км. 102/2, ул. Газовиков 18/1 по 40/2, Белое Озеро частично.

09.30-12.00 – ул. Автодорожная 33, 33/1;

09.30-15.30 – ул. Лермонтова 92 по 117 с дробями, ул. Гоголя 30, Вилюйский тракт 4 км. частично;

09.30-12.00 – ул. Дзержинского 52/3, 56/1, ул. Некрасова 2а.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00-12.00 - ул. Чернышевского 118, 118/2;

- горячей воды и теплоснабжения:

10.00-12.00 - Сергеляхское шоссе 11 км., № 2, 3, 4, 6, 6а,6/3, санаторий «Абырал», Реабилитационный центр, частный жилой сектор;

13.30-17.00 – ул. Ильменская 57/3, 57/5, 57/1, 57/2А.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об:

13.00-17.00 – ул. Строда 37/1, 37/2;

- снижении давления подачи газа:

08.30-12.00 - Сергеляхское шоссе СОТ «Маяк»;

- отключении теплоснабжения:

13.00-17.00 – ул. Якутская 2/19.

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