Мэрия Якутска: «Дорисс» безвозмездно устранит недостатки ремонта дорог

Фото: «Якутия.Инфо»

Компания «Дорисс» обязалась безвозмездно устранить недостатки, выявленные на объектах дорожного ремонта, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

На улицу Жорницкого, которая находится в плачевном состоянии еще с лета 2022 года, обратило внимание издание «Якутия.Инфо». На этой улице в 2019-2022 годах проводила капитальный ремонт подрядная организация ПАО «Дорисс».

Недостатки выполненных работ на улице Жорницкого были выявлены в ходе комиссионных выездов в 2021 и 2022 годах. При этом были составлены акты, которые были официально вручены представителю подрядной организации ПАО «Дорисс» со сроком устранения до 30 июня 2022 года.

Когда «Дорисс» свои обязательства не выполнила, 1 сентября МКУ «Главстрой» направило исковое заявление в Арбитражный суд Якутии, чтобы обязать подрядчика устранить недочеты в принудительном порядке.

«В ходе судебного разбирательства стороны приняли решение не затягивать судебный процесс и начать скорейшее устранение всех недостатков», — отметили в мэрии.

2 марта 2023 года было утверждено мировое соглашение, которое заключили истец и ответчик. Строительная компания признала все нарушения и обязалась до 1 июня 2023 года безвозмездно устранить недостатки, которые были выявлены в период эксплуатации дорог. Судебный акт вступил в законную силу, и в случае его неисполнения судебными приставами будет возбуждено исполнительное производство.

На каких улицах должны быть устранены недостатки ремонта

До 1 июня 2023 года работы по устранению недостатков должны быть выполнены по следующим улицам/дорогам:

— по улице Петра Алексеева на участке от улицы Пирогова до улицы С. Данилова;

— по улице Жорницкого на участке от улицы Пирогова до улицы Строителей;

— по улице Пилотов от рынка «Белое Озеро» до улицы Курнатовского;

— по Хатын-Юряхскому шоссе на участке от Вилюйского тракта до улицы Жорницкого.

Кроме того, в мэрии составили график комиссионного выезда на объекты ремонта с 2019 по 2022 годов. Выезды запланированы с 3 апреля по 31 мая. При этом будут составлены акты о выявленных недостатках и нарушениях, а в последующем будут применяться принудительные обязательства по их устранению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Якутска: подрядчик обязан завершить гарантийный ремонт улицы Жорницкого до 30 июня (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.