Заяц на страже порядка. В Якутске полицейские и студенты провели акцию «Осторожно, мошенники!»

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

30 марта сотрудники МУ МВД России «Якутское» провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» в Центральном округе Якутска, сообщает пресс-служба ведомства.

Аниматор в костюме зайца с помощью громкоговорителя призывал граждан быть внимательными и не сообщать данные своих банковских карт неизвестным лицам. А студенты и полицейские раздали горожанам памятки для более детального изучения способов интернет-мошенничеств и рекомендовали довести полученную информацию до знакомых и родственников

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Мероприятие было организовано при поддержке Общественного совета МУ МВД России «Якутское», студентов Юридического полицейского колледжа и направлено на противодействие дистанционного мошенничества среди местного населения.

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