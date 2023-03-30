В аэропорту Якутска заметили домашнюю лису, которая убежала от хозяев

Фото и видео: sakhahunter

В аэропорту Якутска очевидцы засняли лису-чернобурку, бегающую по улице. Животное совсем не боится людей, подходит близко и охотно позирует снимающим. Якутяне предположили, что эта лиса – та самая, которую в январе потеряли хозяева.

Мы рассказывали историю беглых ручных лис в начале года: две домашние лисицы, брат с сестрой, убежали из вольера, которую повредила собака, и начали разгуливать по Якутску. Они не боятся людей, но при этом, судя по всему, совсем не спешат возвращаться домой. Автор видео из аэропорта полагает, что это одна из пропавших лис.

«Похоже эта та самая Патрикеевна, которая сбежала от хозяев и за поимку которой обещана награда. По всей видимости обитать в городских джунглях ей по нраву и возвращаться домой в клетку она не собирается», – добавил якутянин.

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