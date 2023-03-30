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НовостиОбщество30 марта 2023 8:30

В Якутске утром и днем 31 марта ожидаются сильные порывы ветра

Ночью и утром — небольшой снег
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 31 марта температура воздуха в столице республики составит -1+1 градус, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью, утром небольшой снег, ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с , утром и днем порывы 9-14 м/с. Ночью -5-7°, днем -1+1°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 5 градусов, ветер 3 м/с.

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