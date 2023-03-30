Спасатели вывозят из Кобяйского района Якутии оставшиеся фрагменты ракет-носителей

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Накануне из Якутска в Кобяйский район убыла группа спасателей Службы спасения республики, сообщает пресс-центр ведомства.

Они будут выполнять служебное задание по вывозу оставшихся фрагментов отделяемых частей ракет-носителей, с пусков, произведенных ранее с космодрома Восточный.

Отмечается, что спасатели оснащены необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя.

Как сообщил врио начальника Службы спасения Якутии Василий Тарский, фрагменты ракеты-носителя в Кобяйском районе были обнаружены спасателями еще в прошлом году.

«Но из-за труднодоступности и сложности рельефа местности, а также погодных условий, эвакуация отдельных фрагментов представляла значительные трудности. Из-за этого работы были отложены на более поздний срок», — добавил он.

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