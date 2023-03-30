Жительница Якутска отсудила у «Водоканала» более 138 тысяч рублей по ДТП из-за открытого люка

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Верховный суд Якутии оставил без изменения решение Якутского городского суда возмещении ущерба, сообщает пресс-служба суда.

В декабре прошлого года жительница Якутска наехала на машине на открытый люк водостока, из-за чего автомобиль получил повреждения. Женщина не смогла предотвратить наезд, поскольку это место никак не было огорожено, и водитель был не в состоянии заметить открытый люк.

Суд первой инстанции определил ответчиком акционерное общество «Водоканал», поскольку при проведении земляных работ на этом участке дороги они не приняли должных мер по контролю подрядчиков. Суд взыскал ущерб в пользу истца с акционерного общества «Водоканал». В иске к мэрии Якутска о взыскании ущерба было отказано.

В «Водоканале» попытались оспорить это решение, возлагая ответственность на подрядную компанию. Суд апелляционной инстанции отклонил это возражение, поскольку по общему правилу на подрядчика не возлагается обязанность по возмещению ущерба, причиненного третьим лицам. Кроме того, по условиям договора подряда, возмещение ущерба, причиненного подрядчиком в ходе выполнения работ на объекте заказчику и иным третьим лицам, не предусмотрено.

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