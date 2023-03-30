АЛРОСА назвала алмаз в честь юбилея предприятия

Алмаз «30 лет «ЯПТА АК «АЛРОСА». Фото: ЯПТА (АЛРОСА)

В этом году якутскому предприятию по торговле алмазами исполняется 30 лет. Теперь крупный алмаз ювелирного качества массой 58,17 карата будет носить имя предприятия, которое внесло большой вклад в развитие производственно-сбытовой деятельности АЛРОСА.

За прошлый год предприятие отсортировало более 10 миллионов карат алмазов. И как утверждает статистика, каждый 12-й оцененный алмаз в мире является итогом работы сотрудников этого предприятия.

Предприятие ЯПТА было создано в 1993 году, у истоков его создания стоял Ньургун Тимофеев, известный в Якутии государственный, политический и хозяйственный деятель. Предприятие занимается снабжением алмазного сырья гранильных предприятий республики: сортировкой и оценкой необработанных алмазов, комплектацией и их дальнейшей реализацией.

Добываемые горно-обогатительными комбинатами алмазы поступают на предприятие из Центра сортировки алмазов в городе Мирном. Сортировка драгоценных камней осуществляется в цехе, где работают 110 человек. Алмазы проходят стадию химической очистки и промывки, производится определение размерно-весовой группы.

Технологический процесс оценки камней. Фото: ЯПТА (АЛРОСА)

В цехе сортировки ЯПТА АЛРОСА используется современное оборудование для предварительной сортировки алмазов: вибрационные столы для разделения по форме VT-21, прецизионные электронные весы фирмы Sartorius. Аппараты сортировки по весу заменяются на отечественные «Эксперт-01».

За годы работы в ЯПТА сформировался коллектив высококвалифицированных специалистов, чему способствовали уже сложившиеся традиции алмазников России. На предприятии сегодня работают 166 человек. Более 80% сотрудников имеют высшее образование, это в основном геологи, горняки, физики. В ЯПТА гордятся ветеранами, в числе которых ведущие эксперты цеха сортировки и комплектации.

С 30-летием трудовой коллектив поздравил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:

- ЯПТА как структурное подразделение Акционерной компании АЛРОСА вот уже 30 лет занимает важное место в алмазной отрасли России. За эти годы внедрены высокотехнологичные производственные процессы, сформирован большой дружный коллектив, накоплен уникальный опыт профессиональной деятельности. Сегодня вы являетесь носителями традиций первых алмазников, чьим неустанным трудом создается и развивается современная Якутия!

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