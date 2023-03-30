С 16 апреля пассажиров поезда через реку Лена будут перевозить судами на воздушной подушке

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С 16 апреля трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться судами на воздушной подушке с 203 микрорайона Якутска (улица Ларионова, 16 за ЖК «Паруса»), сообщает пресс-центр «Железных дорог Якутии».

Стоимость трансфера по маршруту Якутск — железнодорожный вокзал (судно на воздушной подушке и автобус) составит 1800 рублей. Дети до 5 лет бесплатно, от 5 до 12 лет — 50% от стоимости трансфера.

Талон на трансфер пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в центральной Якутии закроются ледовые переправы и автозимники. Сроки закрытия и снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

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