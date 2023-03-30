Житель Верхоянского района избил знакомого до смерти металлическим турником

Фото: KP.RU

Суд вынес приговор жителю Верхоянского района, избившим своего знакомого до смерти, сообщает прокуратура республики.

Он осужден по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В октябре 2022 года пьяный агрессор в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Батагай поссорился со знакомым. Бил без пощады, потом на теле погибшего насчитали не менее 34 ударов по различным частям тела, в том числе с применением металлического турника.

От таких травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление осужденный вынес его тело на улицу, где впоследствии оно было найдено случайными прохожими.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью. Его приговорили к семи годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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