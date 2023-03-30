В Якутии выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 30 марта в Якутии зарегистрирован 81 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 60 случаев, в Ленском, Усть-Алданский районах — по 3 случая, в Сунтарском, Хангаласском районах — по 2 случая, в Алданском, Амгинском, Горном, Мирнинском, Намском, Нижнеколымском, Оймяконском, Среднеколымском, Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 501 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 802 017 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек, выздоровело 96 человек. Лечение в стационарах получают 15,3% больных, в амбулаторных условиях — 84,7%. Из 163 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 29,4%.

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