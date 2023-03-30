Две якутянки не дождались креветок, лобстеров и стейков форели из-за недобросовестного поставщика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две жительницы Томпонского района обратились в полицию и пожаловались, что заказали морепродукты, но не получили заказ, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Они заказали морские деликатесы у жительницы Якутска, внесли полную предоплату, однако посылку так и не дождались. У первой заявительницы ущерб составил 22 927 рублей, у второй 7 550.

Полиция установила местонахождение 31-летней девушки, которая обещала поставить морепродукты. Оказалось, что она брала заказы на морепродукты у своих земляков через мессенджер WhatsApp.

В свое оправдание женщина пояснила, что набрала слишком много заказов и в результате запуталась, что и кому должна доставить. При этом часть полученных средств девушка потратила на себя и на оплату долгов.

– Потерпевшие так и не дождались королевских креветок, лобстеров и стейков форели, которыми планировали украсить свой праздничный стол, – отмечается в сообщении.

На недобросовестную самозанятую завели уголовное дело по ч.2 ст.160 УК РФ «присвоение или растрата».

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