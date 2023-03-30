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НовостиПроисшествия30 марта 2023 1:25

В Якутске задержали мужчину, подозреваемого в угоне

Подозреваемый при виде автопатруля Росгвардии попытался скрыться
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Наряд Росгвардии задержал жителя Якутска, подозреваемого в совершении угона автомашины, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть поступила информация о совершении угона автомобиля со двора дома по улице Свердлова. Росгвардейцы через несколько минут в ходе отработки местности в районе ресторана «Хиллс» заметили автомашину марки «Тойота Корона Премио», подходящую под приметы ориентировки.

В салоне находился мужчина средних лет, который при виде автопатруля Росгвардии попытался скрыться, но был сразу задержан.

Ранее судимый за нарушение правил дорожного движения 48-летний житель Якутска доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен владельцу.

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