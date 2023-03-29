В Якутии на всю неделю сохранится мокрый снег и порывистый ветер

Фото: якутское УГМС

В Якутии до начала апреля будут сохраняться мокрый снег и порывистый ветер. Синоптики отмечают, что в республику выйдут активные циклоны из Красноярского края, которые принесут теплую погоду, пишет «ЯСИА».

«На территории Якутии установилась не по сезону теплая погода, средняя температура воздуха превышает норму от 5 до 12 градусов. Это связано с выходом активных циклонов из Красноярского края на территорию Якутии. Траектория циклона проходит через центральные районы на северо-восток республики, поэтому повышение температуры воздуха ожидается в Колымо-Индигирских районах и по Верхоянью», — отметила синоптик Татьяна Маршалик.

Осадки прекратятся только к выходным, и вместе с этим температура воздуха понизится на 10–15 градусов. Первые пять дней апреля будут в основном без осадков, но температура не поднимется выше -5 градусов.

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