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НовостиПроисшествия29 марта 2023 9:41

В Якутии автодорогу закрыли из-за схода лавины

Снегом завалило 20 километров дороги
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: УГМС Якутии

Фото: УГМС Якутии

В Якутии из-за схода лавины закрыли участок автодороги «Яна». ЧП произошло на участке «510-й км автодороги «Колыма» – село Тополиное» в Томпонском районе Якутии.

Как сообщили в оперштабе Якутии, с 29 марта проезд по участку закрыт. Сейчас там работает спецтехника подрядчика ООО «Дортранс». Рабочие расчищают снежные завалы, но об окончании срока работ пока не сообщается.

В оперштабе также уточнили, что снежные завалы растянулись на 20 километров.

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