Житель Якутии зарезал приятеля и явился в полицию с повинной

Фото: СК Якутии

Житель Якутии был задержан после убийства своего знакомого. Трагедия произошла в Алдане в минувший понедельник, когда двое мужчин распивали спиртное. В пьяной беседе у них разгорелся конфликт, который окончился поножовщиной.

По данным СК, 35-летний мужчина бросился на 46-летнего товарища с ножом и принялся бить его в голову, шею и грудь. От полученных ран тот скончался на месте.

Виновник трагедии не стал бегать от правосудия и сам пришел в полицию. Его задержали, сейчас с мужчиной работают следователи. Заведено уголовное дело об убийстве.

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