В Якутии и в еще 10 регионах России снизились цены на квартиры

Фото: KP.RU

Министерство строительства России выпустило приказ, который устанавливает официальные цены на квартиры, сообщает «Российская газета».

Эти показатели необходимы для расчета соцвыплат на приобретение жилья, которые направляются из федерального бюджета.

В 11 регионах жилье подешевело. Наиболее заметно упали цены в Бурятии, с 84 до 78 тысяч рублей. Незначительное (на 1-2 тысячи рублей) снижение фиксируется в Подмосковье, Курской, Тульской, Псковской областях, в Севастополе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и Хабаровском крае.

В марте средняя стоимость квартиры в Якутске чуть превышает 6,5 миллионов рублей. По данным поискового сервиса «НайдиДом», с января 2023 года цены снизились на 9%. В среднем цена за квадратный метр в столице республики равна 128 тысячам рублей

В целом по стране стоимость жилья подросла или осталась на прежнем уровне. Самыми дорогими остаются квартиры в Москве - 170 тысяч рублей за квадратный метр (подорожание примерно на 500 рублей). Дешевле всего купить жилье можно в Ингушетии - 46 тысяч рублей за квадратный метр.

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