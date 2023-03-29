В Якутске 30 марта ожидается минус 2 градуса

Фото: KP.RU
Днем 30 марта в столице республики ожидается минус 2-4 градуса, сообщает Якутское УГМС.
«Ночью и к концу дня небольшой снег, ветер ночью северо-западный 2-5 м/с, днём восточный 5-10 м/с. Ночью -15-17°С, днем -2-4°С», — говорится в прогнозе.
Сегодня в 17 часов в городе зафиксировано минус 3 градуса, ветер 2 м/с.
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