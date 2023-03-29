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НовостиОбщество29 марта 2023 8:30

В Якутске 30 марта ожидается минус 2 градуса

Ночью и к концу дня прогнозируется небольшой снег
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 30 марта в столице республики ожидается минус 2-4 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью и к концу дня небольшой снег, ветер ночью северо-западный 2-5 м/с, днём восточный 5-10 м/с. Ночью -15-17°С, днем -2-4°С», — говорится в прогнозе.

Сегодня в 17 часов в городе зафиксировано минус 3 градуса, ветер 2 м/с.

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