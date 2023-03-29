Глава Якутии Айсен Николаев установил новые базовые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

29 марта глава Якутии Айсен Николаев своим указом установил новые базовые меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это освобождение от налога на имущество физических лиц и земельного налога, от платы за аренду земельных участков муниципальной или государственной собственности. Также военнослужащие и члены их семей не должны будут уплачивать пени за несвоевременное внесение арендной платы по этим договорам.

Также Ил Дархан рекомендовал установить для них бесплатный проезд на муниципальном внутригородском и внутрипоселковом общественном транспорте. Кроме того, детям участников СВО должны быть предоставлены льготы при посещении учреждений культуры, спорта и дополнительного образования.

Органы местного самоуправления должны принять соответствующие муниципальные нормативные акты для реализации указа главы республики. Подробнее с текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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