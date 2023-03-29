Татуировщик из Якутска подозревается в обмане и похищении денег у жительниц Алдана

Разводил на деньги жителей Алдана. Татуировщика из Якутска подозревают в мошенничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мечтавшая о новой татуировке жительница Алдана заявила в полицию о мошенничестве со стороны мастера тату-салона, сообщает отдел МВД России по Алданскому району.

Девушка заинтересовалась рекламой тату-салона. Она решила уточнить условия нанесения рисунка по ее эскизу и узнала, что мастер из Якутска скоро приедет в ее город. Обрадовавшись такой новости, девушка согласилась перечислить ему 8 тысяч рублей. Такой аванс запросил татуировщик на приобретение материалов.

Время шло, а мастер из столицы в Алданский район так и не приехал. Обманутая клиентка обратилась в полицию.

Как установили сотрудники правопорядка, татуировщиком оказался 35-летний житель Якутска, ранее судимый за грабеж, разбой и кражу. Он пояснил, что действительно собирался приехать в Алдан, но из-за финансовых трудностей не смог. Правда, деньги потерпевшей не вернул.

Подозреваемый сознался еще в двух аналогичных эпизодах. В общей сложности, у 3 жительниц Алдана таким же обманным путем были похищены 17 900 рублей. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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