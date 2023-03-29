В Якутии столкнулись два большегруза

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 28 марта на 128-м километре ФАД «Колыма» произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

29-летний водитель большегруза «КаМАЗ» ехал из села Чурапча в Якутск. Он не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с большегрузом марки «Скания» под управлением 37-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате происшествия водитель «КаМАЗ» с множественными травмами госпитализирован в Чурапчинскую больницу.

Выяснилось, что камазист, имеющий 11 лет стажа вождения, в прошлом году был осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ (смерть двух или более лиц из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Решение суда вступило в законную силу в феврале этого года, мужчину лишили водительских прав на 30 месяцев.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В момент ДТП в салоне «КаМАЗ» находился один пассажир. Он получил ушиб лица, после осмотра врачами был отпущен домой. Пассажир рассказал, что никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель большегруза «Скания» имеет 20-летний стаж вождения, в момент ДТП в салоне находился один, был пристегнут ремнем безопасности. В аварии не пострадал, был трезв.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Материалы по факту ДТП переданы следствию.

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