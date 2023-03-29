Пьяный сотрудник театра Калмыкии чуть не зарезал мужчину на крыльце развлекательного клуба в Якутске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Республики Калмыкии, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

35-летний житель Калмыкии приехал в Якутск в октябре прошлого года в составе труппы театра на гастроли. Видимо, после работы мужчина решил отдохнуть в одном из развлекательных клубов столицы. Там, будучи пьяным, он поссорился на крыльце с ранее незнакомым ему человеком и нанес ему складным ножом не менее 7 ударов в туловище, подчелюстную область и левое плечо.

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Вспыльчивому сотруднику театра грозит до 10 лет лишения свободы.

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