Стала известна причина массового пищевого отравления школьников в Горном районе Якутии

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура Горного района проверила информацию об ухудшении самочувствия учеников одной из школ села Бердигестях, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

13 и 14 февраля в столовой школы едой отравились 13 детей. Все они обратились в больницу со схожими симптомами: слабость, боли в животе, рвота.

Предварительно был установлен диагноз: бактериальное пищевое отравление, возбудитель — Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Источник — персонал пищеблока школы, во время проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей.

Прокуратура внесла начальнику управления образования Горного района и директору школы представления. Также в отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Акты реагирования находятся на рассмотрении и контроле. Сейчас все пострадавшие школьники выздоровели, повторно за медицинской помощью они не обращались.

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