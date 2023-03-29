Айсен Николаев предложил провести в Якутске форум делового сотрудничества с Китаем

Фото: News.YKT.RU

Сразу после встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзеньпина с президентом Владимиром Путиным глава Якутии обсудил перспективы сотрудничества с послом этой страны в России, сообщает пресс-служба правительства республики.

Айсен Николаев рассказал, что по итогам 2022 года регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе с объёмом валового регионального продукта почти 2 трлн рублей. Он подчеркнул, что Республика Саха (Якутия) рада приветствовать китайских инвесторов в качестве резидентов территорий опережающего развития в Якутии.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В числе перспективных направлений сотрудничества руководитель региона считает строительство транспортно-логистического комплекса «Джалинда – Мохэ (КНР)». Айсен Николаев также

Для укрепления отношений лидер Якутии предложил провести в 2023 году в Якутске деловой форум «Якутия – провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайского сотрудничества».

Чжан Ханьхуэй заверил, что Китай придает очень высокое значение торгово-экономическим отношениям с Россией, в частности, с Якутией.

–У нас очень хороший фундамент для достижений дальнейших успехов в сотрудничестве с вашей республикой. Якутия обладает всеми условиями для реализации инвестиционных проектов. Большое количество китайских предпринимателей готовы осуществлять проекты в Якутии и работать совместно с местными предприятиями, – ответил он.

Справка «КП»:

Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте Якутии.

С 2004 года в Пекине работает представительство региона. 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

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