В Якутии ремонтируют кабельно-воздушную линию «Майя — Чурапча»

Фото: пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

С 20 по 31 марта в связи с капитальным ремонтом на магистральной высоковольтной линии КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча» действуют временные ограничения в Амгинском, Чурапчинском, частично в Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

В рамках капремонта проводятся масштабные работы на КВЛ-110кВ «Майя-Чурапча», в ходе которых планируется заменить около 100 опор общей протяженностью 24,5 км.

Отмечается, что на период ремонтных работ электроснабжение в населенных пунктах по графику осуществляется с дизельных электростанций.

В «Якутскэнерго» попросили жителей вышеназванных районов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму ограничения», — подчеркнул главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.

Он добавил, что все плановые ограничения согласовываются с муниципальными образованиями и Ленским управлением Ростехнадзора.

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