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НовостиПроисшествия29 марта 2023 1:20

В Якутске за час поймали двух мужчин, укравших ноутбуки с витрины магазина бытовой техники

Подозреваемых по горячим следам задержали росгвардейцы
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Росгвардейцы по горячим следам задержали двух жителей Якутска, похитивших ноутбуки с витрины магазина бытовой техники, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

В полицию обратился управляющий одного из магазинов бытовой техники. Он рассказал, что мужчины украли с витрины два ноутбука стоимостью от 90 000 рублей.

Приметы подозреваемых были установлены благодаря камере видеонаблюдения и сразу переданы всем наружным службам Якутска.

Горе-воришек задержали в течение часа. Сотрудники Росгвардии заметили двух парней, подходящих под описание ориентировки, на улице Лермонтова. Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

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