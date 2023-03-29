График и адреса отключений света, воды, тепла и газа в Якутске на 29 марта

Плановые отключения энергоресурсов в Якутске Фото: Антон ФОКИН

В среду, 29 марта, в Якутске по ряду адресов временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города .

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-17.00 - СХПК «Хатасский», переулок Мирный, ДСК Авиатор, Сергеляхское шоссе 5 км. 1-22/1, ДСПК «Спутник 2», Чернышевского 48, Кольцевая 5-62, Белое Озеро частично;

09.30-12.00 - ул. 50 лет Советской Армии 1, 2-56, ул. Кальвица 2-6/2, ул. Лесозаводская 1-7, ул. Гольминка 1-34, ул. П.Осипенко 1- 8/2, ул. Б.Чижика 29, 1-я База 49/2-123/3 ул. Гольминка с 5 по 54, ул. 50 л. Советской Армии с 24 по 56/1. КНС ул. П. Осипенко 8/4, Гольминка с 1 по 11/5, ул. 50 лет Советской Армии с 2 по 12/8, ул. Лесозаводская с 2 по 66, ул. Кальвица с 2/1 по 6/2;

09.30-15.00 – ул. 1-я Пристанская, ул. 2-я Пристанская, ул. 50 лет Советской Армии 86/3 - 104/2;

14.00-17.00 - Ытык-Кюель С10, С11, С21, С51/1, СОТ Птицевод 3.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

09.30-12.00 - 202 мкр. корп. 1, 1/1, 1/2, 10, 11, 11/4, 11/5, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/4, 19, 21, 23, 24, 24/1, 25, 25/1, 25/2, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, поликлиника №4, КНС 202 квартал, д/к «Кустук» №26, ул. Ларионова 2, 4, 6, 8, ул. Речников 12, 18, 18/1;

- холодной воды:

09.00-12.00 – ул. Каландаришвили 21, 21/1;

- теплоснабжения:

09.30-12.30 – ул. Очиченко 6/1;

09.30-12.00 – ул. Губина 35, 35/1.

АО «Теплэнергия» предупреждает об отключениях горячей, холодной воды:

09.30-11.30 – проспект Ленина 23, 25, 27/1, 29, ул. Ярославского 24, 24/1, 26, 28.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

13.30-17.00 – ул. Ильменская 47/1, 49, 49/1, 53/2.

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