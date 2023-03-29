В Якутии зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 29 марта в Якутии обнаружено 78 новых заражений новой коронавирусной инфекцией, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 75 случаях.

За последние сутки 64,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 35,9%. Госпитализировано 12 человек, за сутки выздоровело 89 человек.

Первым компонентом привиты 723 498 человек, или 100,0% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 898 человек, или 77,3% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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