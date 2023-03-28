Первая сотня операторов беспилотников прошла обучение в Якутии

Фото и видео: Айсен Николаев

В Якутии на базе колледжа связи и энергетики им. Дудкина обучили первых операторов беспилотников. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, сертификаты получили 94 человека – среди них есть и военнослужащие.

«Первые 94 учеников получили документы гособразца о прохождении обучения. Среди них – и наши военнослужащие, которые обучились во время своего отпуска. Сегодня им вручены сертификаты о прохождении обучения и квадрокоптеры. Уверен, что они пригодятся ребятам на службе!», – сообщил Николаев.

Отметим, что среди прошедших обучение есть не только военные. Беспилотники также планируют применять в различных хозяйственных отраслях.

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