В Якутии заговорили об открытии крупного реабилитационного центра

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии обсудили возможность открыть в республике многопрофильный «якорный» реабилитационный центр. Во встрече приняли участие вице-премьер Ольга Балабкина и главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татарстана.

«Резеда Бодрова является куратором от Минздрава России по медицинской реабилитации в регионах Дальнего Востока и Сибири. Она посетила медицинские организации республики, которые осуществляют медицинскую реабилитацию», – говорится в сообщении якутского правительства.

По итогам встречи Бодрова поддержала предложение главы Якутии о необходимости создания такого центра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.