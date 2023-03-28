В Якутии водителей просят не выезжать на федеральную трассу «Лена» из-за непогоды

Фото: Якутское УГМС

В Якутии водителям рекомендовали воздержаться от поездок по ФАД «Лена». В ближайшие сутки там прогнозируется сильный ветер и снег.

По данным синоптиков, до 29 марта в Нерюнгринском и Алданском районах будет идти мокрый снег с порывами ветра до 20 м/с. Водителей просят по возможности не выезжать на трассу, а если поездка все же произошла, и что-то пошло не так – звонить по телефонам 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена» – 8 (41145) 31218, 8-924-173-12-18.

Также водителям напоминают об элементарных правилах безопасности: соблюдении дистанции и скоростного режима, а также необходимости запасти топливо и цепи противоскольжения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.