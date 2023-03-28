Жителю Якутии отменили водительские права из-за синдрома алкозависимости

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии суд постановил аннулировать права у жителя, которому была официально диагностирована «алкогольная зависимость». Диагноз ему поставили в больнице, после чего суд решил, что мужчина больше не может управлять транспортными средствами.

Водительские права мужчина получил в 2017 году, и они были действительны пять лет. Однако спустя четыре года якутянина направили на диспансерное наблюдение в «Ленскую центральную районную больницу», где ему и был поставлен диагноз.

Суд, руководствуясь рядом законов, решил, что диспансерный учет является медицинским противопоказанием, исключающим возможность садиться за руль. Якутянин попытался обжаловать решение Ленского суда, но безуспешно – верховный суд Якутии также подтвердил это решение.

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