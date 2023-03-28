С 15 апреля в центральной Якутии закроются ледовые переправы и автозимники

Фото: администрация Мегино-Кангаласского района

Ориентировочно 15 апреля ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты, а проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта.

Об этом в прямом эфире сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Анатолий Потапов, передает пресс-служба министерства.

В арктических и северных районах переправы и зимники будут закрывать 20-25 апреля. С 31 марта начнется поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ и автозимников.

Что касается действующих ледовых переправ через реку Лена, то по ним обозначены следующие сроки снижения грузоподъемности:

– ледовая переправа от Якутска до Нижний Бестях автодороги «Колыма», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 03.04.2023, до 20 тонн – 10.04.2023, дата закрытия – 15.04.2023;

– ледовая переправа через реку Лена на автодороге 12-й км автодороги «Умнас» - Хатассы – 1154-й км а/д «Лена», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 31.03.2023, до 20 тонн – 07.04.2023, дата закрытия – 15.04.2023;

– ледовая переправа через реку Лена Кангалассы - Соттинцы на автодороге «Борогон», ограничение грузоподъемности до 30 тонн – 31.03.2023, до 20 тонн – 07.04.2023, дата закрытия – 15.04.2023.

Отмечается, что сроки закрытия и снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии с апреля начнут закрывать ледовые переправы на дорогах «Вилюй» и «Колыма» (подробнее)

«Это временные неудобства». В управлении дорог Якутии прокомментировали жалобы на состояние автозимника Хатассы — Павловск (подробнее)

По льдам и торосам. Как жители Якутии переправляются через реку в межсезонье в отсутствие моста (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.