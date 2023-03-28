В Якутии школа повторно организовала незаконную и небезопасную перевозку учеников

Фото: Госавтоинспекция Якутии

На федеральной трассе «Вилюй» в Нюрбинском районе инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус «Тойота Хайс», нарушивший скоростной режим. Заглянув в салон машины, они выявили еще одно нарушение, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по республике.

В автомобиле перевозили 9 учеников 5-6 классов Бекчегинской школы Вилюйского района. Вместе с классным руководителем и водителем, в качестве которого выступил один из родителей, они ехали в Сунтарский район.

Организаторы поездки не уведомили Госавтоинспекцию о перевозке детей. Микроавтобус не предназначен для перевозки детей, то есть не оборудован маячком желтого цвета, без опознавательного знака «Перевозка детей» и «Ограничение максимальной скорости 60 км/час», договора фрахтования. Не было списка детей и сопровождающих, маршрута перевозки.

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности организаторов перевозки. За нарушение полагается штраф в 100 тысяч рублей для юрлиц и 25 тысяч рублей для должностных лиц. В ведомстве отметили, что в октябре 2022 года директору этой школы уже было внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ведомство напоминает, что уведомление об организованной перевозке детских групп можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России.

Проконсультироваться по этой теме можно по телефонам: 8(4112) 454583 (Госавтоинспекции по Якутии) и 8(4112) 454034 (Госавтоинспекции Якутска).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.