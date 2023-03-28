Мастер-планы Якутска и Нерюнгри представлены помощнику президента России

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Главы Якутии Айсен Николаев встретился с помощником президента России Максимом Орешкиным и представил мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, сообщает пресс-служба правительства республики.

Мастер-планы крупнейших городов Якутии разработаны с учетом потребности жителей, которые выявлялись в рамка социологических исследований.

С Орешкиным руководитель региона обсудил возможности развития инфраструктуры Якутска и ход программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Говоря об административном центре Нерюнгринского района, рассмотрели модернизацию системы здравоохранения, эффективность энергосистемы и обустройство городских территорий.

– Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед президентом страны, – отметил Айсен Николаев по итогам встречи.

Он отметил, что детальная проработка по основным блокам мастер-планов продолжается.

По решению президента России Владимира Путина на Дальнем Востоке ожидается масштабная реновация 25 городов, которая охватит более 4,4 млн. человек. Перед началом модернизации пройдет защита программ развития до 2030 года.

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