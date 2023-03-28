В Якутии стартовал месячник по профилактике туберкулёза

Фото: ЯГБ №2

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Якутске с 24 марта по 24 апреля в Якутске будут работать передвижные лечебно-диагностические комплексы, где можно бесплатно пройти обследование, сообщает пресс-служба правительства республики.

Обследование проводят врачи Якутской городской больницы №2. Пациенты от 18 лет, прикреплённые к поликлинике, смогут пройти флюорографию. Для этого требуется предоставить только документ, удостоверяющий личность.

– Первоначальная форма туберкулёза длительное время протекает бессимптомно, выявить болезнь сложно. Именно поэтому проводится скрининговая флюорография. Если такие обследования не проводить, то заболевание не будет выявлено на ранних стадиях, – отметила заведующий по организационно-методической работе ЯГБ №2 Анна Негнюрова.

Передвижной комплекс с 10.00 до 14.00 часов будет стоять по адресам:

28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля – село Маган, ул. Алымова,12/1; 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля - мкр. Марха, ул. Березовая д.11; 30 марта – рядом с поликлиническим отделением №2 – ул. Кузьмина д.10; 13 апреля – библиотека «Созвездие», ул. Мординова д.21/1; 20 апреля – рядом с офисом участковых врачей-терапевтов, ул. Кузьмина д.30/2.

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