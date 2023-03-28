В Москве пройдет концерт, где прозвучат сочинения якутских композиторов

Фото: Высшая школа музыки

9 апреля в Москве состоится концерт «Свет далёкой звезды» к 30-летию основания Высшей школы музыки, сообщает пресс-служба постпредства Якутии при президенте РФ.

Отмечается, что прозвучат редко исполняемые в Москве сочинения якутских композиторов, также хорошо известные слушателям шедевры С. Рахманинова и зарубежных авторов.

Участники концерта — выпускники Высшей школы музыки РС (Я) им. В. А. Босикова разных лет, артисты и преподаватели московских творческих коллективов.

Концерт пройдет на сцене концертного зала медиацентра «Дом Скрябина» в рамках 2-го фестиваля «Виват, Альма Матер!». Фестиваль объединяет выпускников школы со всего мира, представляет культуру Якутии через творчество якутских композиторов и музыкантов, также артисты фестиваля делятся профессиональным мастерством с учащимися музыкальных школ Якутии.

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