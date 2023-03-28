Бесплатную вакцинацию собак и кошек в Якутске проведут раньше

Перенесены сроки бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства в Якутске
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В апреле пройдет ежегодная профилактическая акция «Бешенству – нет!». Управление ветеринарии города Якутска сообщает об изменении сроков ее проведения.
Ранее мероприятие заявлялось на 22 и 29 апреля. Теперь же акция состоится 15 и 22 апреля с 10:00 до 15:00 часов во всех округах города. Перенос дат в мэрии связали с майскими выходными.
Всем желающим поставят вакцину антирабической инактивированной сухой «Щелково-51» («Рабикан») для кошек и собак. Также будут предоставлены платные ветеринарные услуги: чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.
Автодорожный округ:
- мкр. Ильинка (уточнить по тел. 40-23-82 (Управа Автодорожного округа).
Гагаринский округ:
- ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 33).
Губинский округ:
- ул. Богатырева, 11, (здание управы).
Октябрьский округ:
- пр. Ленина, 46, (здание управы),
- ул. Каландаришвили, 40/1А (инженерный блок УК «Прометей+»).
Промышленный округ:
- ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (здание управы),
- ул. Богдана Чижика д. 33А (здание УК «Арсенал+»).
Сайсарский округ:
- ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница),
- ул. Ново-Карьерная, 22/2А.
Строительный округ:
- ул. Клары Цеткин, 2 (здание управы).
Центральный округ:
- ул. Чернышевского, д. 16 (инженерный блок УК «ЦАДС»).
Село Пригородный:
- ул. Совхозная, 27 (СДК «Надежда»).
Микрорайон Марха:
- ул. Советская, 36.
СОНТ «Сатал»:
- 5-й квартал СОНТ «Сатал», 1Б, корп. 1.
Село Маган:
- ул. Антенная, 1/3 (ветеринарный пункт).
Микрорайон Кангалассы:
- ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт).
Тулагино-Кильдямский наслег:
- Тепловой пункт, Радиоцентр,
- СК «Родник» с. Кильдямцы,
- СК «Алгыс» с. Сырдах.
Село Хатассы:
- ул. Совхозная, 35/1.
Село Табага:
- ул. Комсомольская 20/2 (здание администрации с. Табага),
- Старая Табага, ул. Лесная, дом 12, (СДК «Искра»).
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