Бесплатную вакцинацию собак и кошек в Якутске проведут раньше

Перенесены сроки бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства в Якутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В апреле пройдет ежегодная профилактическая акция «Бешенству – нет!». Управление ветеринарии города Якутска сообщает об изменении сроков ее проведения.

Ранее мероприятие заявлялось на 22 и 29 апреля. Теперь же акция состоится 15 и 22 апреля с 10:00 до 15:00 часов во всех округах города. Перенос дат в мэрии связали с майскими выходными.

Всем желающим поставят вакцину антирабической инактивированной сухой «Щелково-51» («Рабикан») для кошек и собак. Также будут предоставлены платные ветеринарные услуги: чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.

Акция «Бешенству – нет!» пройдет во временных ветеринарных пунктов по адресам:

Автодорожный округ:

- мкр. Ильинка (уточнить по тел. 40-23-82 (Управа Автодорожного округа).

Гагаринский округ:

- ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 33).

Губинский округ:

- ул. Богатырева, 11, (здание управы).

Октябрьский округ:

- пр. Ленина, 46, (здание управы),

- ул. Каландаришвили, 40/1А (инженерный блок УК «Прометей+»).

Промышленный округ:

- ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (здание управы),

- ул. Богдана Чижика д. 33А (здание УК «Арсенал+»).

Сайсарский округ:

- ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница),

- ул. Ново-Карьерная, 22/2А.

Строительный округ:

- ул. Клары Цеткин, 2 (здание управы).

Центральный округ:

- ул. Чернышевского, д. 16 (инженерный блок УК «ЦАДС»).

Село Пригородный:

- ул. Совхозная, 27 (СДК «Надежда»).

Микрорайон Марха:

- ул. Советская, 36.

СОНТ «Сатал»:

- 5-й квартал СОНТ «Сатал», 1Б, корп. 1.

Село Маган:

- ул. Антенная, 1/3 (ветеринарный пункт).

Микрорайон Кангалассы:

- ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт).

Тулагино-Кильдямский наслег:

- Тепловой пункт, Радиоцентр,

- СК «Родник» с. Кильдямцы,

- СК «Алгыс» с. Сырдах.

Село Хатассы:

- ул. Совхозная, 35/1.

Село Табага:

- ул. Комсомольская 20/2 (здание администрации с. Табага),

- Старая Табага, ул. Лесная, дом 12, (СДК «Искра»).

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Также в ходе акции можно будет чипировать своего питомца (подробнее)

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