Отключения света, тепла и газа в Якутске на 28 марта

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Во вторник, 28 марта, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 - 17.00 – ул. Чернышевского 12/1а, мкр. Марха, Белое Озеро, пос. Пригородный, Маганский тракт 2 км. (частично), 2 Набережная с 6/1 по 48/1, 3 Набережная с 13 по 56, ул. Набережная 29, ул. Можайского 79, пер. Хоринский с 4 по 21/1, 26, ул. Кушнарева, пер. Озерный, Лесная;

09.30 - 12.00 – ул. Дзержинского с 1 по 17, пер Кадетский с 1 по 10;

09.30 - 15.30 – ул. Автодорожная с 11 по 19, Покровский тракт 4 км., ул. Чернышевского 118, 118/1, 118/3;

13.00 - 17.00 – ул. Каландаришвили 40-46;

ЯТЭЦ предупреждает об отключении воды:

- отключение горячей воды:

09.30 - 11.00 – 157 квартал: ул. 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1//1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1;

- отключение холодной воды:

09.30 - 11.00 – 157 квартал: ул. 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1//1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1;

09.00 - 14.00 – ул. Дзержинского 63, 53/5, 65, ул. Верхоянская 11, 13, 15, 19, 17, ул. Халтурина 22, 26, 28, ул. Якутская 9/1, ул. Семилетка 2, 4, 4/1;

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 - 12.00 – ул. Транспортная 1/1, 5/1, 7;

08.00 ч. 28.03.2023 г. – 12.00 ч. 30.03.2023 г. – ул. КИЗ Бердегестяхский 3, 4, 5, 6, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9, 10, 13/1, 14/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15/2, 18/2, 18/1 – 22.

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