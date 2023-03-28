Жительница Нерюнгри оформила «встречные кредиты» и лишилась 2,4 миллионов рублей

Мошенники обманным путем заставили жительницу Нерюнгри оформить «встречный кредит» и отправить деньги на неизвестный счет Фото: Роман ЛАВРУХИН

40-летняя сотрудница бюро пропусков одной из промышленной компаний Нерюнгри обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

Женщине поступили звонки от якобы сотрудников банка, прокуратуры Москвы и даже заместителя прокурора города Якутска. Все они заявили, что аферисты пытаются повесить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, ее убедили в том, что необходимо оформить «встречный кредит». В итоге нерюнгринка взяла несколько кредитов в 3 разных банках и под диктовку перевела деньги на чужие счета

Полиция напоминает, что понятием «встречный кредит» пользуются только мошенники.

– При поступлении телефонного звонка о том, что кто-то пытается оформить кредит на ваше имя нужно сбросить вызов, после чего самостоятельно перезвонить в банк и убедиться в безопасности ваших счетов, – предостерегают в МВД по Якутии.

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