В Якутске сотрудница заправки украла из сейфа 45 тысяч рублей

В Якутске сотрудница заправки украла деньги из сейфа работодателя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Якутске руководство автозаправочной станции заявило о пропаже 45 тысяч рублей из точки, расположенной по Покровскому шоссе, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Оперативники установили, что к случившемуся причастна 28-летняя работница АЗС. Девушка незаметно для всех проникла в кабинет, взяла ключ, оставленный коллегой, открыла сейф и похитила оттуда 45 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, она вернула ключ на место и продолжила работать как нив чем не бывало. Деньги она потратила на погашение кредита.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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