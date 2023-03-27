Якутские власти помогают семьям участников СВО с уборкой снега

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска организовали уборку снега во дворах семей участников СВО. Как сообщили в окружной администрации, помощь оказывают управы округов и пригородов и городской Центр поддержки военнослужащих.

В Тулагино-Кильдямском наслеге очистили два двора, в Мархе вывезли снег еще у 11 семей. В Табаге силами Совета молодежи и Совета отцов убрали снег с трех придомовых территорий, а в селе Пригородном помогли еще 4 семьям.

Также снег очистили с одного двора в Кангалассах, с 4 дворов в Магане и с 4 дворов в Хатассах. В Промышленном округе убрали снег на 12 адресам, по 15 – в Автодорожном и Сайсарском округах, в Строительном округе вывезли снег с 13 дворов. Еще 9 семей получили помощь в Гагаринском округе. В остальных районах также оказали единичную помощь проживающим там родственникам военных.

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