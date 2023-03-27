В Якутске зоозащитники не дали отловить собак, напавших на ребенка

Фото и видео: мэрия Якутска

В Якутске городские службы не смогли отловить бродячих собак, напавших на ребенка. Как пишет «Эхо столицы», на защиту животных встали местные неравнодушные граждане: несмотря на то, что собаки опасны, две активистки наотрез отказались выдавать сотрудникам псов.

«Сколько людей, столько и мнений. Пытаемся объяснить, что защищаем от собак прохожих, особенно детей, но люди нас не слышат. В любом случае за этими собаками мы вернемся», – заявил замглавы управы Семен Иванов.

Отметим, что нападение на ребенка произошло возле дома на Богдана Чижика, 30/1. В управе пояснили, что обычно ездят на такие адреса вместе с участковыми и департаментом ветеринарии, как раз из-за воинственных зоозащитников. Однако в этот раз подрядчик поехал на отлов собаки без поддержки правоохранителей.

Видео можно посмотреть здесь.

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