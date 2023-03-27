В Якутии посадили педофила, который надругался над неродной дочерью

Фото: СК Якутии

В Якутии суд вынес приговор мужчине за изнасилование малолетнего ребенка. Жертвой 40-летнего якутянина стала 10-летняя девочка, дочь его гражданской супруги. Педофил пользовался своим положением, когда жена уходила на работу, и он оставался с приемной дочерью наедине дома.

Насилие мужчина совершил дважды: осенью 2019 и зимой 2021 года. Однако девочка не стала молчать и рассказала о произошедшем своей матери. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, следователи проверили рассказ и арестовали насильника.

В дальнейшем следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Их хватило, чтобы суд вынес приговор – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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