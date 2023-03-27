Около семи тысяч обращений поступило в травмпункт Якутска с начала года

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С января по 26 марта этого года в травмпункт Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи поступило около семи тысяч обращений, сообщила пресс-служба медучреждения.

На первом месте бытовые травмы – 2989. Далее идут травмы, полученные на улице – 2950, травмы от хулиганства – 159, травмы от ДТП – 77, спортивные – 46, производственные – 44.

Также к врачам-травматологам за медицинской помощью обращаются с развлекательных центров и парков (ледяных горок). С 1 марта по поводу травм обратилось около 50 пострадавших от различных травм.

Советы, как ходить в условиях гололеда

По словам и.о. заведующего поликлиническим отделением травмоцентра РБ№2-ЦЭМП Айала Федорова, во избежание получения травм от гололеда, нужно выбрать обувь с удобной нескользящей, подошвой и чётким протекторным рельефом. А женщинам необходимо отказаться от высоких и неустойчивых каблуков.

– Рекомендую всем передвигаться мелким шагом, ноги должны быть расслаблены, центр тяжести смещен чуть вперед. Руки помогают сохранить равновесие, поэтому желательно ничего не нести и не держать их в карманах.

Федоров также рекомендует не ходить по кромке тротуара рядом с проезжей частью, не стоять на краю остановки, снимать бахилы при выходе из медучреждений, соблюдать осторожность при выходе из автобуса.

Спускайтесь по лестнице, держась за перила, будьте бдительны при ходьбе по кафелю, как на улице, так и внутри помещений. Не следует перебегать проезжую часть. Старайтесь выходить на работу и учебу с запасом времени, чтобы идти неторопливым шагом. При спешке риски травм резко возрастают. Потеря равновесия в таком положении представляет угрозу жизни. И, конечно же, ни в коем случае при травме не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь в медучреждение.

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