В Якутске с 27 марта прекратят вывоз снега на временный полигон

Фото: мэрия Якутска

Жители домов по Вилюйскому тракту опубликовали письмо, в котором пожаловались на вываливаемый снег у временного полигона.

По их словам, если снег на самом временном полигоне уберут, то куда денется снег, вываливаемый прямо на обочину. Горожане резонно опасаются, что этот снег в ближайшее время затопит единственный выезд из жилого района.

Напомним, что основной полигон по ул. 50 лет Советской Армии на прошлой неделе временно приостановил приемку тяжелых самосвалов, чтобы подготовить технологическую дорогу и места для складирования снега на верхних уровнях. В этот период городские власти открыли временные полигоны на Окружном шоссе и строительной площадке Парка будущих поколений.

Как сообщил ЯСИА руководитель СЭГХ Владимир Аммосов, основной полигон снова открыт ля приемки снега.

– С 27 марта прием снега возобновлен для всей техники. Временный прием снега на Окружном шоссе будет закрыт сегодня в 20:00», — сказал он.

Он также уточнил, что в курсе ситуации с вывалом снега на обочину Вилюйского тракта.

– Вывал снега на обочины дороги является административным нарушением. Нарушителями займутся надзорные и контрольные органы, — отметил Аммосов.

Этой весной в Якутске выпало аномальное количество снега. По словам главы Якутска Евгения Григорьева, только за март вывезли больше снега, чем за весь прошлый год.

По данным на 27 марта, всего с начала сезона в Якутске вывезено 544 тыс куб. м. снега, из них 319 тыс. — силами АО «Якутдорстрой», 225 тыс. — сторонними организациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске вывезли рекордное количество выпавшего снега (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.